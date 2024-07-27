Израиль заявил о близости полномасштабной войны с Ливаном

МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном

Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и шиитской организацией «Хезболла», находящейся на ее территории. Об этом в эфире 12-го канала телевидения Израиля сообщил глава израильского МИД Исраэль Кац, его слова передает ТАСС.

Он прокомментировал удар по поселку Мадждаль-Шамс, расположенному на Голанских высотах. По словам Каца, в результате обстрела погибли не менее 10 человек, среди которых также были дети.

«Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлахом" и Ливаном», — сказал министр.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила о готовности страны к войне с Ливаном. Она подчеркнула, что израильские власти не хотят эскалации и намерены решить противоречия с Ливаном дипломатическими способами.