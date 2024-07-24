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14:48, 24 июля 2024Мир

Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

Посол Израиля в России Гальперин: страна готова к войне с Ливаном

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль готов к войне с Ливаном, однако не стремится к полномасштабному вооруженном конфликту и рассчитывает на дипломатические усилия. Об этом заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин, передает ТАСС.

Гальперин допустила, что Израиль «будет вынужден войти в полномасштабную войну на северном фронте». По ее словам, он «абсолютно готов» к такому развитию событий.

При этом дипломат почеркнула, что ее страна еще «дает шанс дипломатии» и «абсолютно не заинтересована в полномасштабной войне с Ливаном».

18 июля министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о готовности израильских войск нанести «быстрый, неожиданный и очень резкий» удар по Ливану. При этом Галант добавил, что Израиль открыт к переговорам.

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      Виктория Кондратьева
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