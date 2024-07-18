Израиль заявил о готовности нанести неожиданный удар по Ливану

Глава Минобороны Израиля Галант: силы ЦАХАЛ готовы неожиданно ударить по Ливану

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, что страна готова к нанесению неожиданного удара по Ливану, сообщает газета Times of Israel.

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что еврейское государство открыто для переговоров с шиитским движением «Хезболлах». По его словам, для этого оно должно отойти от линии границы в районы за рекой Литани, поскольку это предусмотрено резолюцией ООН, после чего можно будет начать диалог.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане.