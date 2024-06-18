Армия Израиля утвердила план по вторжению в Ливан

Армия Израиля утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане.

Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены.

Ранее удар Израиля по территории Ливана привел к возникновению пожаров у пусковых ракетных установок шиитского движения «Хезболла».

В начале июня начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что израильские войска готовы начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.