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22:08, 18 июня 2024Мир

Армия Израиля утвердила план по вторжению в Ливан

Армия Израиля утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане
СюжетПожары в Израиле

Фото: Abed Omar Qusini / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане.

Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены.

Ранее удар Израиля по территории Ливана привел к возникновению пожаров у пусковых ракетных установок шиитского движения «Хезболла».

В начале июня начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что израильские войска готовы начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.

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      Марина Совина
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