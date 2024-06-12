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10:51, 12 июня 2024Мир

В Ливане произошли пожары у обстреливавших Израиль ракетных установок

Удар Израиля вызвал пожар у ракетных установок в Ливане
СюжетПожары в Израиле

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Удар Израиля по территории Ливана привел к возникновению пожаров у пусковых ракетных установок шиитского движения «Хезболла», о чем сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

«В результате обстрела, осуществленного "Хезболла" из гражданского массива, в прилегающих к расположению пусковых установок районах возникли пожары», — отмечено в сообщении пресс-службы.

В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» выпустила около 50 ракет из южной части Ливана по центральным районам Голанских высот, и обвинили организацию в систематическом размещении объектов посреди гражданских районов.

Ранее ООН смогла подтвердить гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа за 2023 год. Кроме того, 126 палестинских детей погибли в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, добавили в ООН. Всемирная организация установила ответственность ЦАХАЛ за гибель 206 детей.

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      Валентин Карант
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