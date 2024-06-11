Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 11 июня 2024Мир

«Предлагают кота в мешке». СБ ООН принял резолюцию с планом США о прекращении огня в Газе. Что в ней не устроило Россию?

Небензя назвал котом в мешке принятую в Совбезе ООН резолюцию о перемирии в Газе

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Совет Безопасности ООН в понедельник, 10 июня, принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в Газе.

В ходе голосования резолюцию о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС поддержали 14 из 15 стран. При этом Россия воздержалась от поддержки документа.

Материалы по теме:
Удар Ирана по Израилю: причины и последствия. Как атака повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке?
Удар Ирана по Израилю: причины и последствия.Как атака повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке?
15 апреля 2024
«Враг моего врага — мой друг» Почему Иран и Израиль забыли о дружбе и стали злейшими врагами, готовыми начать войну?
«Враг моего врага — мой друг»Почему Иран и Израиль забыли о дружбе и стали злейшими врагами, готовыми начать войну?
17 апреля 2024
«Он должен уйти» МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
«Он должен уйти»МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
21 мая 2024

Предложенная США резолюция содержит семь пунктов

Документ включает семь пунков, первым из которых является призыв к ХАМАС принять соглашение, а также «призывает все стороны целиком выполнять его положения без каких-либо условий и промедления».

В резолюции подчеркивается, что если консультации по перемирию затянутся более чем на шесть недель, то «режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры».

Также документ призывает все страны — члены ООН поддерживать выполнение соглашения и подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основе их мирного сосуществования.

Ранее Байден объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

Материалы по теме:
Танки, дроны и бронированный бульдозер. Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
Танки, дроны и бронированный бульдозер.Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
1 ноября 2023
Оккупация, теракты и восстания. Как Израиль захватил сектор Газа и почему его войскам пришлось уйти оттуда?
Оккупация, теракты и восстания.Как Израиль захватил сектор Газа и почему его войскам пришлось уйти оттуда?
9 декабря 2023
«Никто не знает, что сделает Иран» Почему США удерживают Израиль от ответного удара по Ирану?
«Никто не знает, что сделает Иран»Почему США удерживают Израиль от ответного удара по Ирану?
15 апреля 2024

Движение ХАМАС приветствовало принятие резолюции

Реагируя на принятие резолюции, движение ХАМАС приветствовало это решение и заявило о своей готовности к переговорам.

ХАМАС приветствует принятую СБ ООН резолюцию, которая предусматривает постоянное прекращение огня в Газе, выход оттуда израильских военных, обмен пленными, возвращение перемещенных лиц в районы их проживания, восстановление инфраструктуры в анклаве

ХАМАС

При этом ХАМАС подчеркнуло, что переговоры должны проходить с учетом мнения палестинцев и самого движения.

Материалы по теме:
«Я превращу свое тело в бомбу» ХАМАС годами готовило детей-солдат для войны с Израилем. Как и чему учат юных джихадистов?
«Я превращу свое тело в бомбу»ХАМАС годами готовило детей-солдат для войны с Израилем. Как и чему учат юных джихадистов?
24 октября 2023
«Я чувствую ненависть врага» Офицер армии Израиля — о вторжении ХАМАС, пережитых покушениях и русских в секторе Газа
«Я чувствую ненависть врага»Офицер армии Израиля — о вторжении ХАМАС, пережитых покушениях и русских в секторе Газа
25 октября 2023
«Воевать, воевать и опять воевать» Как брат премьера Израиля стал героем войны и погиб, освобождая заложников
«Воевать, воевать и опять воевать»Как брат премьера Израиля стал героем войны и погиб, освобождая заложников
29 октября 2023

Россия назвала принятую резолюцию «котом в мешке»

Комментируя принятие документа, постпред России при ООН Василий Небензя назвал его котом в мешке и заявил, что к этой резолюции есть вопросы.

Дипломат отметил, что Москва всегда позитивно относится «к любым дипломатическим усилиям на земле, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны». Однако, указал Небензя, Совбез ООН «приветствует некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны».

О деталях договоренности авторы Совет Безопасности не поставили в известность. Нам, по сути, предлагают кота в мешке

Василий Небензяпостпред России при ООН

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Таким образом он прокомментировал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину суверенным государством.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Предлагают кота в мешке». СБ ООН принял резолюцию с планом США о прекращении огня в Газе. Что в ней не устроило Россию?

      В США решили депортировать нелегальных мигрантов из России

      Бразилия подтвердила позицию по урегулированию на Украине

      Детские учреждения в российском городе отправили на карантин из-за отравления

      В «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления горожан

      Орбан оценил прошедшие выборы в Европарламент

      На Украине начали отлавливать маскирующихся под туристов уклонистов

      Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      45-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

      Назначен новый командующий силами беспилотных систем ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше