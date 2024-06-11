«Предлагают кота в мешке». СБ ООН принял резолюцию с планом США о прекращении огня в Газе. Что в ней не устроило Россию?

Небензя назвал котом в мешке принятую в Совбезе ООН резолюцию о перемирии в Газе

Совет Безопасности ООН в понедельник, 10 июня, принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в Газе.

В ходе голосования резолюцию о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС поддержали 14 из 15 стран. При этом Россия воздержалась от поддержки документа.

Предложенная США резолюция содержит семь пунктов

Документ включает семь пунков, первым из которых является призыв к ХАМАС принять соглашение, а также «призывает все стороны целиком выполнять его положения без каких-либо условий и промедления».

В резолюции подчеркивается, что если консультации по перемирию затянутся более чем на шесть недель, то «режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры».

Также документ призывает все страны — члены ООН поддерживать выполнение соглашения и подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основе их мирного сосуществования.

Ранее Байден объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

Движение ХАМАС приветствовало принятие резолюции

Реагируя на принятие резолюции, движение ХАМАС приветствовало это решение и заявило о своей готовности к переговорам.

ХАМАС приветствует принятую СБ ООН резолюцию, которая предусматривает постоянное прекращение огня в Газе, выход оттуда израильских военных, обмен пленными, возвращение перемещенных лиц в районы их проживания, восстановление инфраструктуры в анклаве ХАМАС

При этом ХАМАС подчеркнуло, что переговоры должны проходить с учетом мнения палестинцев и самого движения.

Россия назвала принятую резолюцию «котом в мешке»

Комментируя принятие документа, постпред России при ООН Василий Небензя назвал его котом в мешке и заявил, что к этой резолюции есть вопросы.

Дипломат отметил, что Москва всегда позитивно относится «к любым дипломатическим усилиям на земле, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны». Однако, указал Небензя, Совбез ООН «приветствует некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны».

О деталях договоренности авторы Совет Безопасности не поставили в известность. Нам, по сути, предлагают кота в мешке Василий Небензя постпред России при ООН

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Таким образом он прокомментировал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину суверенным государством.