Небензя заявил о вопросах у России к резолюции США по сделке о перемирии в Газе

Небензя назвал резолюцию США по сделке о перемирии в Газе «котом в мешке»

Американская резолюция по сделке о перемирии в секторе Газа является «котом в мешке». У Москвы есть вопросы к этому документу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Мы всегда с позитивом относимся к любым дипломатическим усилиям на земле, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны. В то же время у нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции», — отметил он.

Совет Безопасности «приветствует некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно за исключением посредников, не известны», посетовал Небензя. Нам, по сути, предлагают «кота в мешке», подчеркнул постпред.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

10 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию США с планом Джо Байдена о прекращения огня в Газе. В ходе голосования резолюцию поддержали 14 стран. По данным агентства, Россия воздержалась.

