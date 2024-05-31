Байден объявил о новом предложении Израиля о прекращении огня в Газе

Байден: Израиль представил новое предложение о прекращении огня в секторе Газа

Израиль представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом объявил президент США Джо Байден, призвав обе стороны принять израильский план, сообщает ТАСС.

«Израиль внес новое комплексное предложение. Оно представляет собой дорожную карту для прочного прекращения огня и освобождения всех заложников. Данное предложение было передано ХАМАС через Катар», — заявил президент.

По словам Байдена, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

В ходе первого этапа предусматривается прекращение огня на шесть недель.

Байден призвал как ХАМАС, так и власти Израиля принять данное предложение, так как в Израиле, по словам президента, есть сторонники затягивания конфликта, не согласные с предложенным планом. В связи с этим американский лидер попросил обе стороны рассмотреть израильское предложение и «подумать, что произойдет, если этот момент будет упущен».

Ранее суверенитет Палестины признали три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия.

