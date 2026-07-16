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09:01, 16 июля 2026Путешествия

Россиянка описала один район Токио словами «вам могут предложить всякое запрещенное»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Alfredo Martinez / Getty Images

Российская тревел-блогерша описала один район Токио словами «вам могут предложить всякое запрещенное». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Речь шла о Синдзюку. Так, западный Синдзюку — деловой район с бизнес-центрами и небоскребами, а восточный — центр развлечений, известный своими ночными заведениями: караоке, барами и клубами. «И именно тут тот район, где вам могут предложить всякое запрещенное (пока мы бродили, мужу несколько раз предлагали)», — пишет автор блога.

При этом в этом же районе соотечественница наткнулась на небольшой синтоистский храмовый комплекс и целую улицу с игровыми автоматами. «Играют японцы всех возрастов — от подростков до мамочек с колясками и пенсионеров, я видела всех», — рассказала она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала еду в Японии фразой «опыт оказался неудачным». По словам россиянки, все обеды во время поездки были «как попало» из-за того, что она заранее ничего не бронировала.

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