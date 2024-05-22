Кремль прокомментировал решение ряда европейских стран признать Палестину

Песков: признание европейскими странами Палестины соответствует резолюции СБ ООН

Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей СССР. СССР на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования», — прокомментировал он новость о признании Палестины рядом европейских стран.

Ранее стало известно, что Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил о намерении отозвать послов из этих стран для консультаций и пообещал серьезные последствия.