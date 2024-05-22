Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 22 мая 2024Мир

Кремль прокомментировал решение ряда европейских стран признать Палестину

Песков: признание европейскими странами Палестины соответствует резолюции СБ ООН

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей СССР. СССР на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования», — прокомментировал он новость о признании Палестины рядом европейских стран.

Ранее стало известно, что Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил о намерении отозвать послов из этих стран для консультаций и пообещал серьезные последствия.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о контроле над Клещеевкой в ДНР

      Кремль прокомментировал решение ряда европейских стран признать Палестину

      Получившего тяжелую травму вратаря ЦСКА выписали из больницы

      В Минобороны России рассказали о продвижении бойцов «Севера» под Харьковом

      В Кремле отреагировали на решение Евросоюза по доходам от активов России

      Российские войска уничтожили два склада боеприпасов и техники ВСУ

      В Кремле отказались комментировать обвинения в госизмене российских ученых

      Европейская страна подтвердила подорожание шенгенских виз для россиян

      Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

      Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше