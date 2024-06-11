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00:12, 11 июня 2024Мир

Движение ХАМАС отреагировало на резолюцию СБ ООН по Газе

Движение ХАМАС одобрило резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС отреагировало на резолюцию Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по перемирию в Газе. Заявление организации приводит ТАСС.

«ХАМАС приветствует принятую СБ ООН резолюцию, которая предусматривает постоянное прекращение огня в Газе, выход оттуда израильских военных, обмен пленными, возвращение перемещенных лиц в районы их проживания, восстановление инфраструктуры в анклаве», — говорится в заявлении.

Представители ХАМАС добавили, что они готовы к переговорам. При этом стоит учитывать мнение палестинцев, подчеркнули в движении.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Израиль представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

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      Евгений Силаев
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