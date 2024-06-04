Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 4 июня 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили о готовности начать наступление в Ливане

Начальник генштаба Халеви: ЦАХАЛ готов начать наступление в Ливане

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». Об это заявил начальник генштаба Герци Халеви по итогам визита на границу двух стран, передает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Мы приближаемся к точке, когда необходимо будет принять решение. (...) Мы наносим здесь удары уже восемь месяцев, и "Хезболлах" платит очень, очень высокую цену», — рассказал военный.

Халеви подчеркнул, что израильские войска «готовы перейти к наступлению на севере». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС. При этом глава государства добавил, что Израиль не откажется от проведения операции после временного прекращения огня и «не может прекратить войну».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обозначил сферу ответственности Шойгу

      ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов Курской области

      Винер назвала интервью олимпийской чемпионки с ее критикой американским заказом

      Глава Липецкой области оценил ущерб хозяйствам от заморозков

      Интерпол отказался разыскивать бежавшего из Польши судью

      Трехлетняя девочка погибла от побоев в российском регионе

      Депутат Госдумы назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в оголяющем грудь купальнике

      Во Франции сделали предупреждение о России

      Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше