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15:55, 3 июня 2024Мир

Нетаньяху заявил о готовности приостановить боевые действия в Газе

Нетаньяху заявил о готовности Израиля остановить операцию в Газе на 42 дня
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников», — заявил Нетаньяху.

При этом глава государства добавил, что Израиль не откажется от проведения операции после временного прекращения огня и «не может прекратить войну».

По словам премьер-министра, к Израилю приковано внимание соперников, которым выгодно поражение страны.

Ранее Нетаньяху заявил, что для полного прекращения огня Тель-Авив будет требовать выполнения своих прежних условий: уничтожения военных возможностей ХАМАС, освобождения всех заложников и нейтрализации угрозы Израилю со стороны Газы.

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