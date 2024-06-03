Нетаньяху заявил о готовности приостановить боевые действия в Газе

Нетаньяху заявил о готовности Израиля остановить операцию в Газе на 42 дня

Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников», — заявил Нетаньяху.

При этом глава государства добавил, что Израиль не откажется от проведения операции после временного прекращения огня и «не может прекратить войну».

По словам премьер-министра, к Израилю приковано внимание соперников, которым выгодно поражение страны.

Ранее Нетаньяху заявил, что для полного прекращения огня Тель-Авив будет требовать выполнения своих прежних условий: уничтожения военных возможностей ХАМАС, освобождения всех заложников и нейтрализации угрозы Израилю со стороны Газы.