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12:29, 1 июня 2024Мир

Нетаньяху назвал условие продолжения конфликта в Газе

Нетаньяху: конфликт в Газе продолжится до уничтожения ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Конфликт в секторе Газа продолжится до уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС и освобождения всех заложников. Об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Условия Израиля по прекращению войны не изменились: уничтожение военных и правительственных возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю», — заявил политик.

Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив будет требовать выполнения всех условий еще до полного прекращения огня. По его словам, завершение боевых действий и перемирие без условий израильской стороны неприемлемо.

Ранее сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху предложил начать большую ближневосточную войну за независимый Курдистан. Таким образом он раскритиковал заявления лидеров Турции и Ирана о конфликте в Газе, так как в этих странах проживают значимые по численности курдские меньшинства.

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      Максим Габриелян
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