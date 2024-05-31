Сын Нетаньяху предложил начать войну за независимый Курдистан

Сын премьера Израиля Яир Нетаньяху предложил начать войну за Курдистан

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху предложил начать большую ближневосточную войну за независимый Курдистан. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Все внимание на Курдистан! Остановите геноцид курдского народа со стороны Турции! Остановите оккупацию и репрессии Курдистана со стороны Турции, Ирана, Ирака и Сирии! Свободный Курдистан!» — написал он под прикрепленной картой предполагаемого Курдистана, включающего территории Азербайджана, Турции, Грузии, Ирака, Ирана и Сирии.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху ответил на нападки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогану, напомнив, что в Турции происходит геноцид курдов.