Армия Израиля нанесла удар по Бейруту

Армия Израиля сообщила о нанесении удара по пригороду Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по пригороду Бейрута. Об этом израильская армия сообщила в Telegram.

«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждал-Шамсе и гибель большого числа других израильских гражданских лиц», — говорится в сообщении.

2 января израильский беспилотник ударил по офису палестинской группировки ХАМАС в южном Бейруте. Несколько человек получили ранения, четверых спасти не удалось.

29 июля США предупредили Израиль о том, что возможный удар по базам движения «Хезболлах» в Бейруте может вывести ситуацию на Ближнем Востоке из-под контроля.