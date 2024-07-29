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07:38, 29 июля 2024Мир

США предостерегли Израиль от ударов по Бейруту

Axios: США предупредили Израиль о риске выхода ситуации из-под контроля

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

США предупредили Израиль о том, что возможный удар по базам движения «Хезболлах» в Бейруте может вывести ситуацию на Ближнем Востоке из-под контроля. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

В частности, во время встречи советника президента США Джо Байдена Амоса Хохштейна с министром обороны Израиля Йоавом Галантом представитель Вашингтона выразил мнение, что удар по столице Ливана приведет к еще большей эскалации конфликта. В связи с этим он призвал Тель-Авив отказаться от атаки на Бейрут.

Ранее израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта выбрать формат ответа на удар по Голанским высотам.

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      Евгений Силаев
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