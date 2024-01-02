Израиль ударил по офису ХАМАС в Бейруте

Израильский беспилотник ударил по офису ХАМАС в южном Бейруте

Израильский беспилотник ударил по офису палестинской группировки ХАМАС в южном Бейруте. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

Ранее очевидцы сообщали о взрывах в районе Бейрута, где находятся офисы ХАМАС и ливанской группировки «Хезболлах».

По данным агентства, офис, в который попал беспилотник, находился в районе Аль-Мушаррафия. Несколько человек получили ранения, четверых спасти не удалось.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об ударе израильской армии (ЦАХАЛ) по штаб квартире Палестинского общества Красного Полумесяца (ПОКП) в Газе. В Красном Полумесяце заявили, что несколько человек спасти не удалось. Там также добавили, что израильские дроны продолжают обстреливать окрестности штаб-квартиры и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.