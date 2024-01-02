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16:15, 2 января 2024Мир

ЦАХАЛ ударил по штаб-квартире Красного Полумесяца в Газе

МККК сообщил об ударе ЦАХАЛ по штаб-квартире Красного Полумесяца в Газе

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об ударе израильской армии (ЦАХАЛ) по штаб квартире Палестинского общества Красного Полумесяца (ПОКП) в Газе. Соответствующее сообщение появилось в соцсети X (бывший Twitter).

«Оккупационные силы попали по... штаб-квартире Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.

В Красном Полумесяце заявили, что несколько человек спасти не удалось. Там также добавили, что израильские дроны продолжают обстреливать окрестности штаб-квартиры и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.

Ранее Красный Полумесяц заявил, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа были эвакуированы 190 раненых и больных, а также их сопровождающих и медиков. Уточняется, что в эвакуации участвовали 14 машины скорых ПОКП и два автобуса ООН.

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      Никита Абрамов
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