Красный Полумесяц заявил об эвакуации 190 человек из «Аш-Шифы»

Красный Полумесяц Палестины заявил об эвакуации 190 человек из «Аш-Шифы» в Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) заявило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа были эвакуированы 190 раненых и больных, а также сопровождающих и медиков. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что в эвакуации участвовали 14 машины скорых ПОКП и два автобуса ООН. Эвакуированных граждан отвезли в Европейскую больницу в Хан-Юнисе (сектор Газа) и «Абу Юсеф ан-Наджар» в Рафахе. Однако многие другие раненые и пострадавшие вместе с медперсоналом остаются в больнице, подчеркнули в ведомстве.

Эвакуация длилась около 20 часов, так как на контрольно-пропускном пункте между севером и югом Газы проводился «тщательный досмотр». Кроме того, на КПП были задержаны три парамедика и один сопровождающий. Позже всех, кроме одного из парамедиков, отпустили.

Ранее стало известно, что 28 недоношенных детей, эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, доставят к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Рафах» на границе с Египтом.