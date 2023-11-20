28 эвакуированных из Газы недоношенных детей перевезут к КПП «Рафах»

Красный Полумесяц: 28 недоношенных детей перевезут из сектора Газа к КПП «Рафах»

28 недоношенных детей, эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, доставят к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Рафах» на границе с Египтом. Об этом говорится в заявлении Общества Красного Полумесяца Палестины на официальной странице в социальной сети X.

«Бригады скорой помощи Красного Полумесяца выехали из больницы в Рафахе, чтобы перевезти 28 недоношенных детей на КПП "Рафах", для прохождения лечения в египетских больницах», — сообщили в организации.

Уточняется, что перевозка детей осуществляется в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавила на четыре часа боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в Палестине. Также, по словам представителя ЦАХАЛ, движение ХАМАС потеряло контроль над северной частью сектора Газа и блокирует возможности эвакуации граждан.