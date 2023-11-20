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13:27, 20 ноября 2023Мир

Израиль приостановил боевые действия в Палестине

ЦАХАЛ приостановил на 4 часа боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливает на четыре часа боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в Палестине. Об этом сообщил официальный представитель армии Авихай Эдри в X.

«Временная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях», как назвали это в ЦАХАЛ, продлится с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 по московскому).

Эдри призвал жителей нескольких районов Рафаха покинуть свои дома и добраться до гуманитарной зоны в южной части Газы. «Мы призываем вас воспользоваться моментом и двигаться на юг!» — добавил он.

Также, по словам представителя ЦАХАЛ, движение ХАМАС потеряло контроль над северной частью сектора Газа и блокирует возможности эвакуации граждан.

Ранее Израиль уже проводил приостановки боевых действий на несколько часов.

Сообщалось, что США, Израиль и ХАМАС были близки к соглашению по пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Однако позднее в Белом доме опровергли такую договоренность.

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      Антон Похиляк
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