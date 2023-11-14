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10:52, 14 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ объявил о четырехчасовой остановке боевых действий на юге Газы

ЦАХАЛ приостановит на 4 часа боевые действия, чтобы жители могли покинуть Газу
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о четырехчасовой остановке боевых действий на юге Газы, чтобы оставшиеся жители могли покинуть город. Об этом заявил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 по московскому времени) в районе Дарадж-Туффа», — сказал он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой, радикалы бегут в южную часть анклава. По его словам, у ХАМАС нет сил, способных остановить ЦАХАЛ, которая продвигается по всем пунктам.

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      Семен Александров
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