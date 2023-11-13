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21:47, 13 ноября 2023Мир

Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

Министр обороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой, радикалы бегут в южную часть анклава. Об этом сообщает газета Haaretz.

По его словам, «у ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ)», которая «продвигается по всем пунктам». Галант добавил, что гражданское население не доверяет правительству и грабит базы ХАМАС.

Ранее Йоав Галант заявил, что ХАМАС прекратил существовать как военная организованная структура на севере сектора Газа. Он также сказал, что израильская сторона готова к любому решению для возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа, будь то силовые действия или достижение соглашения путем переговоров.

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      Марина Совина
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