Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС на севере сектора Газа

ЦАХАЛ: ХАМАС как военная структура прекратил существование на севере Газы

ХАМАС прекратил существовать как военная организованная структура на севере сектора Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РИА Новости.

«Оперативная боеспособность батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — отметили в израильской армии.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская сторона готова к любому решению для возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа, будь то силовые действия или достижение соглашения путем переговоров.