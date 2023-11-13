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01:22, 13 ноября 2023Мир

Минобороны Израиля назвало две задачи в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля Галант пообещал вернуть заложников из Газы любым путем
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израиль вернет заложников из Газы силой или через соглашение, заявил израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с родственниками похищенных.

Он уточнил, что израильская сторона готова к любому решению для возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа, будь то силовые действия или достижение соглашения путем переговоров. «Во время этой войны у всего оборонного ведомства есть две задачи: победить палестинское радикальное движение ХАМАС и вернуть заложников», — назвал глава ведомства основные цели Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Галант отметил, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены. По его словам, боевые действия будут идти как минимум до тех пор, пока все заложники не будут освобождены.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что представители ХАМАС могут попытаться вывезти заложников из северных районов Газы по гуманитарным коридорам под видом беженцев.

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      Марина Совина
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