Стало известно о планах ХАМАС вывезти заложников из Газы под видом беженцев

ЦАХАЛ: ХАМАС может попытаться вывезти заложников из Газы под видом беженцев

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что представители радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев. Его слова приводит ТАСС.

Во время брифинга Конрикус уточнил, что не имеет права раскрывать детали, поскольку они связаны с методами ведения операции. «Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме», — подчеркнул он.

Представитель израильской армии добавил, что ряд СМИ разместили информацию, что контролировавшие гуманитарный коридор военные пытались идентифицировать заложников среди беженцев, покидающих северные районы сектора Газа

«Они кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно», — уточнил он.

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.