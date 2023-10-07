Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» в ответ на действия Палестины

Армия обороны Израиля объявила начало операции «Железные мечи» в ответ на действия исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. По его словам, члена ХАМАС проникли на израильскую территорию с суши, моря и воздуха. Отмечается, что Израиль рассчитывает призвать десятки тысяч солдат.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав войну. Как он утверждает, солдаты ЦАХАЛ сражаются во всех местах проникновения. Галант подчеркнул, что Израиль выиграет эту войну.

Утром 7 октября в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков.