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10:29, 7 октября 2023Мир

Министр обороны Израиля заявил о начатой ХАМАС войне

Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС начал войну

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Исламистское движение ХАМАС совершило серьезную ошибку и начало войну против Израиля. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает The Times of Israel.

«Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех местах проникновения», — сказал он и добавил, что Израиль выиграет эту войну.

Ранее ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля. «Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тысяч ракет и снарядов», — говорится на сайте военного крыла.

Утром 7 октября в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

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