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07:11, 19 ноября 2023Мир

В Белом доме опровергли договоренность Израиля и ХАМАС о паузе в боях

Представитель Белого дома Уотсон: Израиль и ХАМАС не договорились о паузе в боях
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Израиль и ХАМАС пока не договорились о паузе в боях, во время которой состоялось бы освобождение какой-то части заложников. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, стороны пока еще продолжают работу над сделкой.

О наличие договоренности 18 ноября сообщило издание The Washington Post. В обмен на освобождение 50 или более заложников ХАМАС и Израиль якобы согласились на пять дней полностью прекратить боевые действия. Кроме того, в Газу должно быть доставлено какое-то количество гуманитарной помощи.

По данным издания, переговоры о паузе и освобождение заложников идут в Дохе, ХАМАС представляют катарские посредники.

Об отсутствии договоренностей об освобождении заложников говорит и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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      Марина Совина
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