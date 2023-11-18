Нетаньяху заявил об отсутствии сделки по освобождению заложников в Газе

Нетаньяху заявил об отсутствии договоренностей по освобождению заложников в Газе

На данный момент договоренностей между Израилем и движением ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа не достигнуто. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Он отметил, что, несмотря на множество слухов, никакой сделки достигнуто не было. Политик пообещал поделиться с общественностью, «как только Тель-Авиву будет что сказать» по ситуации с заложниками.

Ранее сообщалось, что Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Как уточнили журналисты Yedioth Ahronoth, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

По оценкам Израиля, в заложниках у палестинского движения находятся 239 человек.