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06:33, 18 ноября 2023Мир

Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле 50 на 50

Фото: Mohammed Talatene / Global Look Press

Израиль отверг сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

Как уточнили журналисты, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от сделки, которая предусматривала освобождение 71 человека и пятидневное прекращение боевых действий. Израильская сторона не готова прекращать наступление.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников.

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      Марина Совина
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