Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

WP: ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Об этом стало известно The Washington Post (WP) от арабского дипломата, знакомого с ходом переговоров.

Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Источник газеты предупредил, что обсуждаемая в настоящее время договоренность может развалиться, как и предыдущие, хотя в них были определены некоторые такие же параметры, но с разным количеством задействованных заложников и условиями их освобождения.

Ранее Катар попытался добиться соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников. Катар договаривался об освобождения 50 заложников из сектора Газа в обмен на трехдневное перемирие. Обсуждаемая сделка была согласована с США.