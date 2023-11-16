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14:37, 16 ноября 2023Мир

Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

WP: ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников

Фото: Hassan Ammar / AP Photo

Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Об этом стало известно The Washington Post (WP) от арабского дипломата, знакомого с ходом переговоров.

Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Источник газеты предупредил, что обсуждаемая в настоящее время договоренность может развалиться, как и предыдущие, хотя в них были определены некоторые такие же параметры, но с разным количеством задействованных заложников и условиями их освобождения.

Ранее Катар попытался добиться соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников. Катар договаривался об освобождения 50 заложников из сектора Газа в обмен на трехдневное перемирие. Обсуждаемая сделка была согласована с США.

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      Семен Александров
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