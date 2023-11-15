Reuter: Катар попытался добиться у Израиля и ХАМАС освобождения 50 заложников

Катар попытался добиться соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что Катар добивался от сторон освобождения 50 заложников из сектора Газа в обмен на трехдневное перемирие. Обсуждаемая сделка, которая была согласована с США, также позволит Израилю освободить некоторых палестинских женщин и детей из израильских тюрем, а также увеличить объем гуманитарной помощи, разрешенной в Газу.

Предполагается, что это будет самое крупное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, с 7 октября.

Ранее ХАМАС обвинило Израиль в откладывании соглашения, поддерживаемого Катаром, по освобождению 100 израильских заложников в обмен на 200 палестинских женщин и 75 детей.