SCMP: в ХАМАС обвинили Израиль в откладывании освобождения 100 заложников

Исламистская группировка ХАМАС обвинила Израиль в откладывании соглашения, поддерживаемого Катаром, по освобождению 100 израильских заложников в обмен на 200 палестинских женщин и 75 детей. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на представителей ХАМАС.

«Мы сообщили посредникам, что можем освободить заложников, если получим пятидневное перемирие… и доставку помощи всему нашему народу по всему сектору Газа, но враг тянет», — приводит издание слова Абу Убейды, представителя вооруженного крыла исламистского движения.

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры по обмену заложниками достигли значительного прогресса за счет посредничества Катара.

Ранее высокопоставленный израильский чиновник заявил изданию The Washington Post, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки об освобождении израильских женщин и детей, которые находятся в заложниках у группировки, в обмен на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как уточняется, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней, если будут решены окончательные детали по данному вопросу.