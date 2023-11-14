Стало известно о готовности Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

WP: Израиль и ХАМАС близки к соглашению по заложникам

Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки об освобождении израильских женщин и детей, которые находятся в заложниках у группировки, в обмен на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Об этом рассказал высокопоставленный израильский чиновник изданию The Washington Post.

Как уточняется, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней, если будут решены окончательные детали по данному вопросу.

Журналисты указали, что предварительное соглашение предусматривает освобождение израильских женщин и детей группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников. По его словам, список заложников ранее представил Израиль. В ХАМАС ответили посредникам, что им известно о местонахождении только 50 из них и им нужен режим прекращения огня, чтобы найти остальных.

12 ноября сообщалось, что представители радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев.

Израильский министр обороны Йоав Галант ранее заявил, что Израиль вернет заложников из Газы силой или через соглашение. По его словам, израильская сторона готова к любому решению для возвращения заложников.