В ХАМАС заявили о готовности отпустить 100 заложников

ХАМАС заявило о готовности отпустить 100 заложников при прекращении огня в Газе

Член политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом пишет ТАСС.

Пл его словам, список заложников представил Израиль. В ХАМАС ответили посредникам, что им известно о местонахождении только 50 из них и им нужен режим прекращения огня, чтобы найти остальных.

Ранее Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС как военной организованной структуры на севере сектора Газа. В израильской армии добавили, что оперативная боеспособность батальонов группировки серьезно нарушена.

9 ноября стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение о пятидневном прекращении огня. Предложение поступило до начала израильской наземной операции в секторе Газа, указали СМИ.