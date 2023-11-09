Стало известно об отказе Нетаньяху прекратить огонь в Газе на пять дней

Guardian: Нетаньяху отверг 5-дневное прекращение огня до начала операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение о пятидневном прекращении огня. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как стало известно, предложение поступило до начала израильской наземной операции в секторе Газа. Источники издания уточнили, что изначальное соглашение предусматривало «освобождение детей, женщин, пожилых и больных людей из числа заложников в обмен на пятидневное прекращение огня».

Даже после начала операции израильский политик продолжал занимать жесткую позицию по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну заявил, что соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газе между движением и Израилем не было достигнуто, переговоры продолжаются.

Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено. По словам израильского лидера, только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев.