Израиль отказался считать страдания мирных жителей причиной для прекращения огня

Президент Герцог: Израиль продолжит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных

Израиль продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа. С таким заявлением выступил президент страны Ицхак Герцог в колонке для издания The New York Times.

Он пообещал, что боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено. По словам израильского лидера, только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев. «Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС, — ошибается», — подчеркнул он.

Герцог осудил тех, кто призывает Израиль прекратить огонь. По его мнению, они подрывают обороноспособность страны и лишают надежды на мир, «в котором эти ужасы не смогут произойти».

Ранее Тель-Авив отказался прекращать огонь в рамках конфликта с ХАМАС до возвращения всех заложников, взятых в плен палестинским движением.