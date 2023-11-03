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22:14, 3 ноября 2023Мир

Израиль отказался считать страдания мирных жителей причиной для прекращения огня

Президент Герцог: Израиль продолжит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Израиль продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа. С таким заявлением выступил президент страны Ицхак Герцог в колонке для издания The New York Times.

Он пообещал, что боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено. По словам израильского лидера, только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев. «Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС, — ошибается», — подчеркнул он.

Герцог осудил тех, кто призывает Израиль прекратить огонь. По его мнению, они подрывают обороноспособность страны и лишают надежды на мир, «в котором эти ужасы не смогут произойти».

Ранее Тель-Авив отказался прекращать огонь в рамках конфликта с ХАМАС до возвращения всех заложников, взятых в плен палестинским движением.

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      Марина Совина
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