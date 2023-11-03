В Минобороны Израиля отказали Блинкену в прекращении огня до возврата заложников

Минобороны Израиля отказало США в прекращении огня до выдачи ХАМАС заложников

Израиль отказывается прекращать огонь в рамках конфликта с ХАМАС до возвращения всех захваченных группировкой заложников. Об этом глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Прекращения огня не будет, пока не вернут заложников», — приводит слова министра газета.

Ранее Блинкен прибыл в Израиль с визитом. По данным The Washington Post, главный американский дипломат будет более настойчиво требовать от израильтян облегчения гуманитарной ситуации на густонаселенной территории Газы, где, по оценкам ООН, более половины населения были вынуждены покинуть свои дома в результате израильской операции.

С начала операции Израиля в секторе Газа жизни лишились 9061 человек. Среди них 3760 детей и 2326 женщин. Ранено более 32 тысяч человек.