Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с визитом, чтобы защитить мирных палестинцев. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, главный американский дипломат будет более настойчиво требовать от израильтян облегчения гуманитарной ситуации на густонаселенной территории Газы, где, по оценкам ООН, более половины населения было вынуждено покинуть свои дома в результате израильской операции.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена продолжает добиваться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и предоставления американским гражданам, оказавшимся на территории Газы, возможности уехать в Египет. Вашингтон опасается, что стратегия Израиля может подорвать его собственные интересы безопасности.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил газете на условиях анонимности, что среди предложений США будут требования гуманитарных пауз, «чтобы облегчить доставку помощи и освобождение заложников», захваченных ХАМАС.

Ранее Байден заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огонь.