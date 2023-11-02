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08:46, 2 ноября 2023Мир

Байден поддержал частичное прекращение огня в Газе для освобождения заложников

Bloomberg: Байден призвал приостановить бои в Газе для освобождения заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь. К этому призвал президент США Джо Байден во время политического сбора средств в Миннеаполисе, сообщает Bloomberg.

Президент подвергся жесткой критике со стороны прогрессивных групп, а также американцев-мусульман и арабов, потому что поддержал кампанию Израиля против ХАМАС, которая привела к большим потерям гражданского населения в Газе.

«Я думаю, нам нужна пауза (...) Пауза означает дать время, чтобы вывести заключенных», — сказал Байден про освобождение израильских заложников и прекращение боев.

Американский лидер отметил, что именно он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать время вывести заключенных перед началом наземного вторжения, а также договорился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси позволить иностранцам и раненым палестинцам покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Ранее ряд американских сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в секторе Газа. Они направили письмо президенту, в котором они попросили предоставить информацию об оценке США долгосрочных планов Израиля по сектору Газа и обеспокоились его возможной оккупацией.

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      Дарья Балацкая
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