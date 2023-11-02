Сенаторы попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе
Ряд американских сенаторов направили письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, в котором они попросили предоставить информацию об оценке США долгосрочных планов Израиля по сектору Газа. Документ опубликован на сайте сенатора Берни Сандерса.
Письмо, помимо Сандерса, также подписали Питер Уэлч, Джефф Меркли и Элизабет Уоррен. Сенаторы высказали «серьезные опасения» насчет «потенциальной оккупации» сектора Газа как с точки зрения долгосрочной безопасности Израиля, так и с точки зрения благополучия жителей анклава.
«Конгрессу нужно больше информации о долгосрочных планах и целях Израиля, а также об оценках правительством США этих перспектив», — уточнили сенаторы.
Ранее Мусульманский совет США заявил, что Джо Байден должен повлиять на Израиль и осуществить прекращение огня в секторе Газа.
В заявлении организации также отмечается, что безоговорочная поддержка администрации Байдена, в том числе финансирование и вооружение, сыграла «значительную роль в увековечивании насилия».
Кроме того, издание Politico написало, что Джо Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном.