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03:28, 2 ноября 2023Мир

Сенаторы попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе

Ряд сенаторов попросили Джо Байдена разъяснить последствия войны в секторе Газа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ряд американских сенаторов направили письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, в котором они попросили предоставить информацию об оценке США долгосрочных планов Израиля по сектору Газа. Документ опубликован на сайте сенатора Берни Сандерса.

Письмо, помимо Сандерса, также подписали Питер Уэлч, Джефф Меркли и Элизабет Уоррен. Сенаторы высказали «серьезные опасения» насчет «потенциальной оккупации» сектора Газа как с точки зрения долгосрочной безопасности Израиля, так и с точки зрения благополучия жителей анклава.

«Конгрессу нужно больше информации о долгосрочных планах и целях Израиля, а также об оценках правительством США этих перспектив», — уточнили сенаторы.

Ранее Мусульманский совет США заявил, что Джо Байден должен повлиять на Израиль и осуществить прекращение огня в секторе Газа.

В заявлении организации также отмечается, что безоговорочная поддержка администрации Байдена, в том числе финансирование и вооружение, сыграла «значительную роль в увековечивании насилия».

Кроме того, издание Politico написало, что Джо Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном.

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      Марина Совина
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