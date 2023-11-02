Сенаторы попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе

Ряд сенаторов попросили Джо Байдена разъяснить последствия войны в секторе Газа

Ряд американских сенаторов направили письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, в котором они попросили предоставить информацию об оценке США долгосрочных планов Израиля по сектору Газа. Документ опубликован на сайте сенатора Берни Сандерса.

Письмо, помимо Сандерса, также подписали Питер Уэлч, Джефф Меркли и Элизабет Уоррен. Сенаторы высказали «серьезные опасения» насчет «потенциальной оккупации» сектора Газа как с точки зрения долгосрочной безопасности Израиля, так и с точки зрения благополучия жителей анклава.

«Конгрессу нужно больше информации о долгосрочных планах и целях Израиля, а также об оценках правительством США этих перспектив», — уточнили сенаторы.

Ранее Мусульманский совет США заявил, что Джо Байден должен повлиять на Израиль и осуществить прекращение огня в секторе Газа.

В заявлении организации также отмечается, что безоговорочная поддержка администрации Байдена, в том числе финансирование и вооружение, сыграла «значительную роль в увековечивании насилия».

Кроме того, издание Politico написало, что Джо Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном.

