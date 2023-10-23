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18:02, 23 октября 2023Мир

Байдену предрекли потерю голосов мусульман в 2024 году

Politico: Байден может лишиться голосов мусульман на выборах 2024 года
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном. Об этом сообщает издание Politico.

«Многие в арабских и мусульманских общинах США считают, что президент [Байден] и его помощники были безрассудны в своей риторике, особенно в начале [обострения в секторе Газа]. Они все больше заявляют команде Байдена, что разочарование может навредить его президентской гонке в следующем году», — отмечают авторы материала.

Как подчеркивает издание, мусульмане и американцы арабского происхождения не являются значительным по численности электоратом. Однако их поддержка может сыграть ключевую роль при голосовании в колеблющихся штатах. Например, в 2020 году абсолютная поддержка Байдена данными группами позволила ему одержать победу в штатах Мичиган и Пенсильвания.

Ранее стало известно, что сотрудники Государственного департамента США в специальном обращении раскритикуют позицию Вашингтона по отношению к Израилю.

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      Максим Габриелян
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