Байдену предрекли потерю голосов мусульман в 2024 году

Politico: Байден может лишиться голосов мусульман на выборах 2024 года

Президент США Джо Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном. Об этом сообщает издание Politico.

«Многие в арабских и мусульманских общинах США считают, что президент [Байден] и его помощники были безрассудны в своей риторике, особенно в начале [обострения в секторе Газа]. Они все больше заявляют команде Байдена, что разочарование может навредить его президентской гонке в следующем году», — отмечают авторы материала.

Как подчеркивает издание, мусульмане и американцы арабского происхождения не являются значительным по численности электоратом. Однако их поддержка может сыграть ключевую роль при голосовании в колеблющихся штатах. Например, в 2020 году абсолютная поддержка Байдена данными группами позволила ему одержать победу в штатах Мичиган и Пенсильвания.

Ранее стало известно, что сотрудники Государственного департамента США в специальном обращении раскритикуют позицию Вашингтона по отношению к Израилю.