Huffington Post: сотрудники Госдепа раскритикуют позицию США по Израилю

Сотрудники Государственного департамента США в специальном обращении раскритикуют позицию Вашингтона по отношению к Израилю. Об этом сообщает издание Huffington Post.

«Конечно, политику определяет президент, но мы призываем всех, даже если они не согласны с нашей политикой, сообщать об этом своему руководству», — рассказал изданию представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Как уточняют дипломаты, в своей «телеграмме несогласия» они выразят недовольство с «однобокой» позицией США, которая нацелена на военную победу Израиля и игнорирует гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Отмечается, что глава дипломатического ведомства Энтони Блинкен не уделяет должное внимание разногласиям, вызванным ближневосточным конфликтом.

Ранее стало известно, что Блинкену пришлось оправдываться перед арабскими сотрудниками государственного департамента за поддержку Израиля.