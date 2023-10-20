Блинкену пришлось оправдываться перед арабскими сотрудниками Госдепа

Госсекретарю США Блинкену пришлось оправдываться перед арабскими сотрудниками

Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось оправдываться перед арабскими сотрудниками государственного департамента за поддержку Израиля. Его слова приводит Politico.

«Я знаю, что для многих из вас это время было сложным не только в профессиональном, но и в личном плане. Некоторые из наших коллег в регионе, особенно среди наших местных сотрудников, напрямую пострадали от насилия, в том числе потеряв близких и друзей», — заявил госсекретарь.

При этом он отметил, что подход США в отношении Ближнего Востока и конфликта Израиля с Палестиной будет сбалансированным. Он также напомнил, что в США наблюдаются «волны страха» как в отношении евреев, так и мусульман.

Ранее Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Встреча прошла в столице Иордании городе Амман. Стороны обсудили ситуацию вокруг сектора Газа, а именно пути сдерживания конфликта и недопущение его распространения в регионе.