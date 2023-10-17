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18:39, 17 октября 2023Мир

Блинкен встретился с президентом Палестины

Госсекретарь США Блинкен встретился с президентом Палестины Аббасом
Энтони Блинкен и Махмуд Аббас

Энтони Блинкен и Махмуд Аббас. Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает Al Arabiya в Twitter.

Встреча проходит в столице Иордании городе Амман. По данным телеканала, стороны обсудят ситуацию вокруг сектора Газа, а именно пути сдерживания конфликта и недопущение его распространения в регионе.

Ранее Блинкен совершил визиты в шесть стран Ближнего Востока и провел переговоры с арабскими официальными лицами, после чего вернулся в Израиль.

12 октября госсекретарь сообщил о передаче нового пакета помощи Израилю. По его словам, четыре груза с продукций оборонного назначения уже прибыли, а новые поставки достигнут страны назначения в ближайшее время.

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    Варвара Кошечкина
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