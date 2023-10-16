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14:06, 16 октября 2023Мир

Блинкен вернулся в Израиль после арабского турне

Bloomberg: госсекретарь США Блинкен вернулся в Израиль для деэскалации конфликта

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль, чтобы приложить дипломатические усилия для деэскалации возможного более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Перед этим он совершил визиты в шесть стран региона и провел переговоры с арабскими официальными лицами. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что ​​Блинкен проинформирует высокопоставленных израильских чиновников о позиции лидеров Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии и Египта, с которыми он встретился за последние четыре дня, относительно урегулирования палестино-израильского конфликта. «То, что я слышал практически от каждого партнера, было решимостью. (...) Общее мнение таково, что мы должны сделать все возможное, чтобы конфликт не распространился», — заявил он.

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Дипломат также обсудит с израильскими чиновниками вопросы, касающиеся предоставления Израилю военной помощи, освобождения американских заложников, захваченных ХАМАС, и создания «безопасных зон» для палестинских гражданских лиц, спасающихся от израильских бомбардировок.

Ранее Блинкен сообщил о передаче нового пакета помощи Израилю. По его словам, четыре груза с продукций оборонного назначения уже прибыли, а новые поставки достигнут страны назначения в ближайшее время.

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    Дарья Балацкая
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