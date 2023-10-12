Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 12 октября 2023Мир

Блинкен сообщил о новой военной помощи Израилю

Госсекретарь США Блинкен: новая военная помощь Израилю уже в пути

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая военная помощь Израилю уже в пути. Трансляция совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху доступна на YouTube.

По его словам, четыре груза с продукций оборонного назначения уже прибыли в Израиль, новые поставки достигнут страны назначения в ближайшее время. Блинкен добавил, что Госдепартамент будет проводить работу с Конгрессом США по мере роста потребностей Израиля в защите, чтобы их обеспечить.

12 октября Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом, целью поездки являются встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства.

Во время встречи с Нетаньяху госсекретарь США приобнял своего визави со словами «Мы здесь. Мы никуда не уйдем».

8 октября президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон направил Израилю помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Было трудно в это поверить» В Израиле подтвердили, что боевики ХАМАС обезглавливали младенцев

    Дело владелицы ювелирного бренда Darvol передали в суд

    Газ в Европе подорожал на фоне снижения поставок из Израиля

    Сварщица рассказала о реакции окружающих на ее внешность без униформы

    Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в аферах на 350 миллионов рублей

    На Украине предупредили о возможных отключениях света

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Росгвардия в сентябре изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР

    Звезда «Людей Икс» рассказал о жестокости со стороны психически больного отца

    Микроквартиры отказались считать жильем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости