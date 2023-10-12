Блинкен сообщил о новой военной помощи Израилю

Госсекретарь США Блинкен: новая военная помощь Израилю уже в пути

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая военная помощь Израилю уже в пути. Трансляция совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху доступна на YouTube.

По его словам, четыре груза с продукций оборонного назначения уже прибыли в Израиль, новые поставки достигнут страны назначения в ближайшее время. Блинкен добавил, что Госдепартамент будет проводить работу с Конгрессом США по мере роста потребностей Израиля в защите, чтобы их обеспечить.

12 октября Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом, целью поездки являются встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства.

Во время встречи с Нетаньяху госсекретарь США приобнял своего визави со словами «Мы здесь. Мы никуда не уйдем».

8 октября президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон направил Израилю помощь.