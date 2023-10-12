Госсекретарь США Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом, целью поездки являются встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства. Об этом сообщает Reuters.

По информации дипломатических источников, Блинкен собирается помочь властям Израиля с переговорами по освобождению захваченных ХАМАС заложников, в числе которых есть и американские граждане. Еще одной темой для обсуждения станет организация гуманитарного коридора для выхода мирных жителей сектора Газа перед возможной крупномасштабной операцией по зачистке территории от палестинских боевиков.

Ранее стало известно, что Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников, среди которых женщины и дети. Посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. Отмечается, что переговоры «продвигаются позитивно», но признаков прорыва нет.