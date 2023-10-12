Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 12 октября 2023Мир

Блинкен прилетел в Израиль

Госсекретарь США Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом, целью поездки являются встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства. Об этом сообщает Reuters.

По информации дипломатических источников, Блинкен собирается помочь властям Израиля с переговорами по освобождению захваченных ХАМАС заложников, в числе которых есть и американские граждане. Еще одной темой для обсуждения станет организация гуманитарного коридора для выхода мирных жителей сектора Газа перед возможной крупномасштабной операцией по зачистке территории от палестинских боевиков.

Ранее стало известно, что Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников, среди которых женщины и дети. Посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. Отмечается, что переговоры «продвигаются позитивно», но признаков прорыва нет.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле отчитались об авиаударах по элитным частям ХАМАС

    Ида Галич вышла в свет в прозрачном платье

    В Петербурге детское такси разбилось о подземный переход

    Блинкен прилетел в Израиль

    В Москве начали капремонт хирургического корпуса больницы имени Вересаева

    Россиянам дали советы по защите от бушующей в Азии лихорадки Денге

    Развеян миф об опасности шести популярных продуктов для фигуры

    Кузяев рассказал о зарплате во французском «Гавре»

    На Украине предупредили о тяжелой зиме

    Киссинджер назвал ошибку Берлина на фоне крупного митинга сторонников ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости